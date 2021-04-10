У Росії відбувся пікет проти війни з Україною, фото: «Тайга.інфо».

https://racurs.ua/ua/n153066-piket-proty-viyny-z-ukrayinou-vidbuvsya-v-rosiyi-foto.html

Ракурс

У Росії в місті Новосибірську сьогодні, 10 квітня, одночасно відбулися сім одиночних пікетів.

Їхні учасники виступали проти низки російських проблем, таких як беззаконня стосовно опозиціонерів, а також проти війни РФ з Україною, повідомляє видання «Тайга.інфо».

Пікети відбувалися на площі Леніна в центрі Новосибірська.

За російським законодавством, одиночний пікет (тобто, пікетування, в якому бере участь лише одна людина) не потрібно узгоджувати з владою, на відміну від інших більш масових протестних акцій. Тому російські активісти періодично вдаються до таких форм протесту.

Водночас є обмеження на мінімальну відстань між учасниками таких акцій — залежно від регіону, воно може становити до 50 метрів. Крім того, російський суд може визнати кілька таких акцій одним неузгодженим масовим публічним заходом.

Втім, останнім часом в Росії, а також на тимчасово окупованих нею територіях фіксуються випадки затримань силовиками та подальших арештів і учасників одиночних пікетів.