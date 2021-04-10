В России прошел пикет против войны с Украиной, фото: «Тайга.инфо»

https://racurs.ua/n153066-piket-protiv-voyny-s-ukrainoy-proshel-v-rossii-foto.html

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В России в городе Новосибирске сегодня, 10 апреля, одновременно состоялись семь одиночных пикетов.

Их участники выступали против ряда российских проблем, таких как беззаконие в отношении оппозиционеров, а также против войны РФ с Украиной, сообщает издание «Тайга.инфо».

Пикеты проходили на площади Ленина в центре Новосибирска.

По российскому законодательству, одиночный пикет (то есть, пикетирование, в котором участвует только один человек) не нужно согласовывать с властями, в отличие от других более массовых протестных акций. Поэтому российские активисты периодически прибегают к таким формам протеста.

В то же время есть ограничение на минимальное расстояние между участниками таких акций — в зависимости от региона, оно может составлять до 50 метров. Кроме того, российский суд может признать несколько таких акций одним несогласованным массовым публичным мероприятием.

Впрочем, в последнее время в России, а также на временно оккупированных ею территориях фиксируются случаи задержаний силовиками и дальнейших арестов и участников одиночных пикетов.