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Ракурс
РФ знову проштовхує в ТКГ механізм спільної інспекції. Фото: АР

Москва знову проштовхує в ТКГ механізм спільної інспекції позицій України — Арестович

8 кві 2021, 15:54
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Російська сторона на перемовинах у Тристоронній контактній групі знову проштовхує механізми додаткового контролю режиму припинення вогню.

Москва користується загостренням на фронті, яке вона сама й створює, й намагається протиснути механізм додаткового контролю режиму тиші. Росіяни таким чином хочуть легалізувати самопроголошені ЛНР та ДНР в якості сторони конфлікту й перевести Росію у статус посередника. Про це 8 квітня радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив у коментарі «Укрінформу».

Ці «конструктивні» пропозиції полягали в тому, що росіяни жадали повторити або легалізувати таку річ, як інспекція наших позицій, як пропонувалося у Шумах. Вони гребуть туди. Звісно, ми їм сказали, що так не буде, — зазначив він.

За словами Арестовича, українська сторона готова розглядати додаткові механізми контролю режиму дотримання тиші, але «точно не за рахунок того, що Росія буде представлена як посередник, а не сторона конфлікту, і точно не за рахунок того, що так звані ЛНР/ДНР будуть контролювати наші позиції».


Також він відзначив, що сторони підтвердили необхідність дотримання режиму припинення вогню і готовність вживати додаткових заходів для вдосконалення координаційних механізмів.

Нагадаємо, 7 квітня відбулося екстрене засідання тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Сторони погодилися підтвердити прихильність режиму тиші, але «документально спільної заяви підписати не вдалося». І хоча обговорення тривало близько шести годин, письмового документа за підсумком засідання сторони так і не підписали.

Джерело: Ракурс


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