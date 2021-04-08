Агресія Росії щодо України триває, фото: «Букви»

https://racurs.ua/ua/n152965-rosiyskyy-rubl-deshevshaie-cherez-zagostrennya-na-donbasi-detali.html

Ракурс

Російський рубль здешевшав до долара та євро на тлі загострення на Донбасі.

Зараз курс російської національної валюти такий же, який був у листопаді 2020 року — на тлі другої хвилі коронавірусу та очікувань санкції після обрання Джо Байдена президентом США, повідомляє видання «BBC Україна».

Сьогодні інвестори знову очікують санкцій щодо Росії, проте тепер основна причина знецінення рубля — зростання геополітичної напруженості на кордоні Росії та України.

Зростання курсів доларів та євро до рубля розпочалося в середині березня, при чому воно відбувається на тлі відносно стабільних цін на нафту.

За оцінками експертів, долар у Росії зараз приблизно на 10 рублів дорожчий, ніж фундаментальний рівень, який визначається цінами на нафту.

На початку березня адміністрація нового президента США Джо Байдена запровадила проти Росії санкції, які почали діяти з 18 березня.

Цей санкційний пакет був досить м’яким, проте ЗМІ прогнозують, що американська влада планує запровадити більш жорсткі санкції щодо Росії, включно з обмеженням на купівлю держборгу.

Наразі росіянам з один долар потрібно віддати 77 рублів, за один євро — понад 91 рубль.

Нагадаємо, Росія почала перекидати десантні катери з Каспійського моря у Чорне.