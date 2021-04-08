Агрессия России в отношении Украины продолжается, фото: «Буквы»

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Ракурс

Российский рубль подешевел к доллару и евро на фоне обострения на Донбассе.

Сейчас курс российской национальной валюты такой же, какой был в ноябре 2020 года — на фоне второй волны коронавируса и ожиданий санкции после избрания Джо Байдена президентом США, сообщает издание «BBC Украина».

Сегодня инвесторы вновь ожидают санкций в отношении России, однако теперь основная причина обесценивания рубля — рост геополитической напряженности на границе России и Украины.

Рост курса доллара и евро к рублю начался в середине марта, причем оно происходит на фоне относительно стабильных цен на нефть.

По оценкам экспертов, доллар в России сейчас примерно на 10 рублей дороже, чем фундаментальный уровень, который определяется ценами на нефть.

В начале марта администрация нового президента США Джо Байдена ввела против России санкции, которые начали действовать с 18 марта.

Этот санкционный пакет был достаточно мягким, однако СМИ прогнозируют, что американские власти планируют ввести более жесткие санкции в отношении России, включая ограничением на покупку госдолга.

Сейчас россиянам с один доллар нужно отдать 77 рублей за один евро — более 91 рубль.

Напомним, Россия начала перебрасывать десантные катера из Каспийского моря в Черное.