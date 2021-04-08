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Ракурс
Альона Альона. Фото: Лига

Alyona Alyona наделала шума новым альбомом (ВИДЕО)

8 апр 2021, 15:19
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Alyona Alyona (Алена Савраненко), известная украинская рэп-исполнительница, решила поразить фанатов и представила свой второй полноформатный альбом Galas.

На нем присутствуют коллаборации с артистами из всех уголков мира. Соответствующий альбом появился в сети сегодня, 8 апреля.

Накануне выхода второго полноформатника реп-исполнительница интриговала поклонников и подогревала интерес к музыкальной работе, публикуя провокационные фото в своем Instagram. В альбом с голословным названием Galas вошло 15 треков. В частности, 11 из них записаны в сотрудничестве с зарубежными музыкантами. Три из них — коллаборация с украинским артистами, а именно:

  • «Запутались» с участием Krut;
  • «Глубина» с куплетом MONATIK;
  • «Стержень» с Kalush и OTOY.

Также в новом альбоме артистка зачитала с известными исполнителями из Канады, Мексики, Австралии, Израиля и Аргентины, а именно — Pappi Pappi, Yoss Bones, Dax, Calling, Sexton.

По лирике Galas — это рефлексия исполнительницы на глобальные проблемы мира. Ее тексты рассказывают об экологии, голоде, бедности, пандемии, внутренней силе и гармонии, хейте и стереотипах о женской красоте. Впрочем, центральной работой и по треклисту, и по подаче, является трек «Читаю рэп», на котором артистка прет танком под бит с текстом об украинских мигрантах.

Сама артистка заявила, что надеется, что ее альбом поможет украинцам открыть что-то новое для себя.


Я очень рада, что познакомилась с таким количеством крутых музыкантов и вместе нам удалось создать столько композиций. Надеюсь, украинцам они помогут расширить свое сознание, открыть что-то новое, а для других стран — открыть Украину, — рассказала Alyona Alyona.

Напомним, ранее мы сообщали, что Alyona Alyona, известная украинская реп-исполнительница, стала лауреатом премии ЕС в области популярной современной музыки. Она также получила наибольшее количество голосов в дополнительной номинации премии — Public Choice Award. Премия определяет новых артистов, представляющих современное звучание Европы.

Источник: Ракурс


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