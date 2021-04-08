Альона Альона. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n152964-alyona-alyona-narobyla-galasu-novym-albomom-video.html

Ракурс

Alyona Alyona (Альона Савраненко), відома українська реп-виконавиця, вирішила вразити фанатів та представила свій другий повноформатний альбом Galas.

На ньому присутні колаборації з артистами з усіх куточків світу. Відповідний альбом з’явився в мережі сьогодні, 8 квітня.





Напередодні виходу другого повноформатника реперка інтригувала прихильників та підігрівала інтерес до музичної роботи, публікуючи провокативні фото у своєму Instagram. До альбому з голослівною назвою Galas увійшло 15 треків. Зокрема, 11 з них записані в співпраці з закордонними музикантами. Три з них — колаборація з українськими артистами, а саме:

«Заплутались» за участі KRUTЬ;

«Глибина» з куплетом MONATIK;

«Стержень» з Kalush та OTOY.

Також у новому альбомі реперка зачитала з відомими виконавцями з Канади, Мексики, Австралії, Ізраїлю та Аргентини, а саме — Pappi Pappi, Yoss Bones, Dax, Calling, Sexton.

За лірикою Galas — це рефлексія реперки на глобальні проблеми світу. Її тексти розповідають про екологію, голод, бідність, пандемію, внутрішню силу та гармонію, хейт і стереотипи про жіночу красу. Втім, центральною роботою й за треклістом, і за подачею є трек «Читаю реп», на якому реперка пре танком під біт і з текстом про українських мігрантів.





Сама артистка заявила, що сподівається, що її альбом допоможе українцям відкрити щось нове для себе.

Я дуже рада, що познайомилася з такою кількістю крутих музикантів і разом нам вдалося створити стільки композицій. Сподіваюся, українцям вони допоможуть розширити свою свідомість, відкрити щось нове, а для інших країн — відкрити Україну, — розповіла реперка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Alyona Alyona, відома українська реперка, стала лауреатом премії ЄС у сфері популярної сучасної музики. Виконавиця також дістала найбільшу кількість голосів у додатковій номінації премії — Public Choice Award. Премія визначає нових артистів, які представляють сучасне звучання Європи.