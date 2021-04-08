Як в Україні контролюватимуть роботу забудовників. Фото: oblgazeta.ru

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Кабінет міністрів змінив порядок здійснення архітектурно-будівельного контролю.

Постановою від 29 березня 2021 року № 303 уряд вніс зміни до порядку здійснення архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабміну від 23 травня 2011 року № 553. Урядовці чітко визначили, що саме зможуть перевіряти інспектори.

Зокрема, перевірці підлягає достовірність даних, зазначених у повідомленні про початок будівельних робіт та деклараціях про готовність об'єкта до експлуатації. Перевірку можуть здійснити й у разі забезпечення замовником авторського та технічного контролю (якщо він обов’язковий).

Також перевірці підлягають:

передача замовнику проектної документації з порушеннями;

експлуатація об'єктів, не прийнятих в експлуатацію;

виконання будівельних робіт будівельниками без сертифікатів (якщо вони обов’язкові);

подання замовником уточнюючої інформації, якщо це обов’язково;

використання будматеріалів, що не відповідає державним нормам і стандартам;

дотримання будівельних норм, що стосуються пожежної безпеки;

дотримання будівельних норм, що стосуються доступності об'єктів для маломобільних груп населення;

забезпечення надійності та конструктивної безпеки об'єкта;

внутрішнє і зовнішнє інженерне обладнання.

Єдина державна електронна система в сфері будівництва формуватиме перелік об'єктів, що підпадають під планову перевірку.

А позапланові перевірки проводитимуться у разі виявлення самобуду, виконання забудовником приписів органів архітектурно-будівельного контролю, вимоги головного інженера Державної інспекції архітектури та містобудування, звернень про порушення будівельних норм, вимоги правоохоронців, складеної на підставі суддівської ухвали.

Також позапланову перевірку можуть провести у разі необхідності проведення перевірки достовірності даних, зазначених у повідомленні про початок будівельних робіт та деклараціях про готовність об'єкта до експлуатації. Крім того, підставою такої перевірки вважається й добровільна заява об'єкта будівництва.

Для розгляду скарг на недобросовісних забудовників уряд створить спеціальну комісію, яка діятиме при Державній інспекції архітектури та містобудування.

Нагадаємо, Державна архітектурно-будівельна інспекція продовжить контролювати роботу забудовників, оскільки Кабмін поклав на неї виконання цих повноважень до завершення процесу створення Державної інспекції архітектури і містобудування.