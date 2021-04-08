Как в Украине будут контролировать работу застройщиков. Фото: oblgazeta.ru

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Кабинет министров изменил порядок осуществления архитектурно-строительного контроля.

Постановлением от 29 марта 2021 года № 303 правительство внесло изменения в порядок осуществления архитектурно-строительного контроля, утвержденного постановлением Кабмина от 23 мая 2011 года № 553. Чиновники четко определили, что именно смогут проверять инспекторы.

В частности, проверке подлежит достоверность данных, указанных в сообщении о начале строительных работ и декларации о готовности объекта к эксплуатации. Проверку могут осуществить и в случае обеспечения заказчиком авторского и технического контроля (если он обязателен).

Также проверке подлежат:

передача заказчику проектной документации с нарушениями;

эксплуатация объектов, не принятых в эксплуатацию;

выполнение строительных работ строителями без сертификатов (если они обязательны);

представление заказчиком уточняющей информации, если это обязательно;

использование стройматериалов, что не соответствуют государственным нормам и стандартам;

соблюдение строительных норм, касающихся пожарной безопасности;

соблюдение строительных норм, касающихся доступности объектов для маломобильных групп населения;

обеспечение надежности и конструктивной безопасности объекта;

внутреннее и внешнее инженерное оборудование.

Единая государственная электронная система в сфере строительства будет формировать перечень объектов, подпадающих под плановую проверку.

А внеплановые проверки будут проводиться в случае выявления самостроя, выполнения застройщиком предписаний органов архитектурно-строительного контроля, требования главного инженера Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, обращений о нарушении строительных норм, требования правоохранителей, составленной на основании судейского постановления.

Также внеплановую проверку могут провести в случае необходимости проведения проверки достоверности данных, указанных в сообщении о начале строительных работ и декларации о готовности объекта к эксплуатации. Кроме того, основанием такой проверки считается и добровольное заявление объекта строительства.

Для рассмотрения жалоб на недобросовестных застройщиков правительство создаст специальную комиссию, которая будет действовать при Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Напомним, Государственная архитектурно-строительная инспекция продолжит контролировать работу застройщиков, поскольку Кабмин возложил на нее исполнение этих полномочий до завершения процесса создания Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.