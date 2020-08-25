Раздел имущества: как поделить недострой?

Раздел имущества. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2702-razdel-imuschestva-kak-podelit-nedostroy.html

Ракурс

Сюжетные повороты, которые дарят дела о разделе имущества, поистине неисчерпаемы, и крайне важно иметь представление о юридических тонкостях таких разделов. Потому что, увы, любой может оказаться в ситуации, когда придется доказывать в суде право на то, что давно и так считал своим.

Недавно мы писали о трех свежих судебных историях, герои которых после разводов делили самострои, пытались разобраться, кому принадлежит пристроенное к дому, но не зарегистрированное отхожее место, и даже пытались… заявить права на квартиру на том только основании, что некоторое время жили в ней, сделали кое-какой ремонт и купили бытовую технику.

А как, например, поделить недостроенный дом? Можно поставить вопрос еще интереснее: как делить то, что считается недостроем только на бумаге? Вот два дела, в которых на эти вопросы отвечает высшая судебная инстанция.

Раздел имущества: дело о бабушке, внуке и фантомной конюшне

Фабула дела, завершившегося этим летом в Верховном суде, довольно странная, и странность не в разделе имущества, а в том, кто был его инициатором, сражавшимся как лев за свою часть собственности.

Итак, в одной из западных областей Украины, в селе жила одинокая женщина. Точнее, одинокой она была последние полтора десятка лет, а ее пожилая мать и взрослый сын жили отдельно по соседству. У этой женщины было свое хозяйство — дом, земельный участок. Во дворе — несколько добротных хозяйственных построек: погреб, крепкая летняя кухня, пивоварня, конюшня… Лет за десять до смерти хозяйка позаботилась о своей собственности, составив завещание на имя единственного сына во избежание конфликтов с разделом имущества.

И вот она умерла, и после смерти завязалась борьба за наследство между… бабушкой и внуком, сыном и матерью умершей. Внук не пускал бабушку в материно домовладение, и бабушка вначале обратилась в суд с требованием запретить внуку чинить ей препятствия и дать возможность пользоваться хозяйством дочери. Но вскоре пожилая женщина изменила иск, потребовав половину имущества умершей дочки.

Несмотря на то, что завещание было составлено в пользу внука, бабушка действительно имела право на половину наследства, потому что она — родственница первой очереди, пенсионерка. Гражданский кодекс (ст. 1241) говорит, что независимо от содержания завещания малолетние и несовершеннолетние дети, нетрудоспособные члены семьи (дети, супруги, родители) имеют право на свою часть наследства, такую, как если бы его оформляли по закону. Суд может лишь уменьшить эту часть в зависимости от обстоятельств, но лишить ее не может.

Таким образом, мать действительно имела право на часть наследства и раздел имущества. Между прочим, женщина заявляла, что внук, с которым она судится, — единственный, и он все равно получит после ее смерти все. Если, конечно, будет прилично себя вести и бабушка не передумает.

Начался судебный марафон. Суд первой инстанции признал за бабушкой право собственности на половину всего имущества, доставшегося внуку. Тот не согласился, обратился в апелляционный суд, и тут возникла закавыка: большая часть всех богатых хозяйственных построек — и кухня, и конюшня, и гараж — в реальности существовали, но зарегистрированы не были. Единственное доказательство их существования — фото, которые пожилая женщина предоставила суду.

Исходя из этого областной апелляционный суд принял новое решение: все, что зарегистрировано — дом, веранду, погреб, — поделить пополам. А «фантомные постройки» делить никак нельзя, потому что по документам их не существует.

Бабушка не смирилась с таким решением и отправилась отвоевывать летнюю кухню и конюшню в Верховный суд. И проиграла — оставшись с половиной дома и погреба, конечно. Если бы речь шла, например, о разделе имущества между супругами, то обиженная сторона могла бы еще посражаться, требуя, чтобы хозяйственные постройки признали «совокупностью стройматериалов» и поделили их, но в этом случае речь идет о наследстве. Сын унаследовал обязанность оформить разрешительную и техническую документацию на постройки. Оформит ли он эти документы — неизвестно.

Кстати, случается, некоторые умники специально не регистрируют вполне готовые постройки. Ведь то, чего нет на бумаге, вроде как и делить невозможно…

Дело о незарегистрированном особняке

Вот одно показательное дело, начавшееся шесть лет назад. Одна семейная пара, прожив в браке восемь лет, рассталась. Но за эти годы муж и жена успели возвести в пригороде столицы весьма неплохой просторный двухэтажный особняк. Дом был готов и пригоден для жилья, но зарегистрировать его муж отказался. После развода супруга требовала часть дома, числившегося «объектом незавершенного строительства», себе, получила отказ и обратилась в суд, требуя, чтобы ее тоже признали застройщиком и, значит, владельцем части объекта. (А дом был 400 с гаком метров площадью, было за что посражаться. Это вам не летняя кухня и не дощатый сортир.)

Районный суд требования жены удовлетворил, признав ее созастройщиком, имеющим право на часть дома. А вот апелляционный суд, куда обратился бывший муж, это решение отменил и принял диаметрально противоположное, в котором женщине было отказано в удовлетворении ее требований.

Но она пошла дальше. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал бывшей жене в открытии кассационного производства. Она не смирилась и подала заявление о пересмотре этого решения, приложив к нему постановление ВСУ о применении в подобных делах ряда статей Семейного и Гражданского кодексов. В постановлении есть вывод о том, что недвижимость получает статус жилого дома после принятия его в эксплуатацию и с момента государственной регистрации права собственности. Юридически недостроенный дом — это совокупность стройматериалов, то есть вполне себе имущество, которое может принадлежать супругам на праве совместной собственности и которое можно успешно разделить. Будет ли это прямой раздел недостроенного дома или назначение денежной компенсации одной из сторон, решается в каждом конкретном случае.

Поэтому ВС удовлетворил заявление о разделе имущества бывшей жены, решение Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел и решение апелляционного суда отменил и оставил в силе решение суда первой инстанции, по которому дом необходимо было разделить между супругами.