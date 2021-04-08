Неандерталец. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152962-drevneyshiy-genom-evropeyca-udalos-vossozdat-uchenym-foto.html

Ракурс

Научное открытие удалось совершить международной группе ученых. Исследователи смогли воссоздать древнейший геном Homo sapiens за пределами Африки.

Генетический состав первых сапиенсов при этом остается малоизученным из-за нехватки образцов. Соответствующая научная работа опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.





Ученые из Института истории человека Макса Планка (Германия), Пизанского (Италия) и Оксфордского университетов (Великобритания), а также Карлова университета (Чехия) проанализировали геном черепа женщины, найденной в местечке Злата Кун в Чехии. Таким образом им удалось получить самый старый реконструированный геном современного человека.

Эта женщина — представитель популяции сапиенсов, которая существовала до разделения предков европейцев и азиатов. Возраст черепа составляет порядка 45 тыс. лет, и он был обнаружен еще в 1950-х годах прошлого века, после чего хранился в Национальном музее в Праге.

Отмечается, что сегменты неандертальской ДНК у женщины из Златы Кун намного длиннее, чем у современного человека. Также она превосходит по длине сегментов усть-ишимского человека, жившего около 45 тыс. лет назад в Сибири. Он считается древнейшим представителем сапиенсов за пределами Африки.

В результате секвенирования генома выяснилось, что женщина жила примерно на две тысячи лет позже, чем произошло смешение современных людей с неандертальцами. Вследствие этого, ее реконструированный геном на сегодня самый древний воссозданный геном Homo sapiens из Европы.

Напомним, ранее мы сообщали, что геном человека впервые в истории смогла полностью расшифровать группа из 53 ученых. Теперь известна полная структура всей ДНК вместе с генами. Достичь такого результата удалось благодаря применению новой методики, которая позволяет расшифровывать большие участки ДНК-клеток.