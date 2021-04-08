Неандерталець.Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152962-naydavnishyy-genom-ievropeycya-vdalosya-vidtvoryty-vchenym-foto.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити міжнародній групі вчених. Дослідники змогли відтворити найдавніший геном Homo sapiens за межами Африки.

Генетичний склад перших сапієнсів при цьому залишається маловивченим через брак зразків. Відповідна наукова робота опублікована в журналі Nature Ecology & Evolution.



Вчені з Інституту історії людини Макса Планка (Німеччина), Пізанського (Італія) й Оксфордського університетів (Великобританія), а також Карлова університету (Чехія) проаналізували геном черепа жінки, знайдений у містечку Злата Кун у Чехії. У такий спосіб їм вдалося дістати найстаріший реконструйований геном сучасної людини.

Ця жінка — представник популяції сапієнсів, яка існувала до поділу предків європейців і азійців. Вік черепа становить близько 45 тис. років, і він був виявлений ще в 1950-х роках минулого століття, після чого зберігався в Національному музеї в Празі.

Зазначається, що сегменти неандертальської ДНК у жінки зі Злати Кун набагато довші, ніж у сучасної людини. Також вона перевершує за довжиною сегменти усть-ішимської людини, що жила близько 45 тис. років тому в Сибіру. Вона вважається найдавнішим представником сапієнсів за межами Африки.

Під час секвенування геному з’ясувалося, що жінка проживала приблизно на дві тисячі років пізніше, ніж відбулося змішення сучасних людей із неандертальцями. Унаслідок цього, її реконструйований геном на сьогодні є найдавнішим відтворений геномом Homo sapiens з Європи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що геном людини вперше в історії змогла повністю розшифрувати група з 53 учених. Тепер відома повна структура всієї ДНК разом із генами. Досягти такого результату вдалося завдяки застосуванню нової методики, яка дозволяє розшифровувати великі ділянки ДНК-клітин.