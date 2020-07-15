Загадку людського геному розгадали вчені — на розшифрування пішло 17 років

Геном людини. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141145-zagadku-ludskogo-genomu-rozgadaly-vcheni-na-rozshyfruvannya-pishlo-17-rokiv.html

Ракурс

Геном людини уперше в історії змогла повністю розшифрувати група з 53 вчених. Тепер відома повна структура усієї ДНК разом із генами.

Досягти такого результату вдалось завдяки застосуванню нової методики, яка дозволяє розшифрувати великі ділянки ДНК-клітин. Про це стало відомо з результатів дослідження, оприлюднених у виданні Nature.

Секвенувати усю ДНК людського організму разом із генами вченим вдалося ще у 2003 році, проте зробити це повністю стало можливим лише зараз, через 17 років.

Кардинально змінила процес вивчення нова методика нанопорового секвенування. Його перевага перед іншими різновидами полягає в тому, що воно може розкодувати великі ділянки людської ДНК. Саме це допомогло вченим розшифрувати людський геном у X-хромосомі, яка за структурою містить понад 90% ДНК клітини.

Секвенування — це термін, який позначає процес «розкладання» полімера на мономери. Нанопорне секвенування передбачає використання білкової нанопори, яка поміщається в мембрану з електричним опором.

Вчені використовують дію струму на мембрану, а вона передає його до нанопори. Коли через неї пропускають ДНК, сила струму починає змінюватися. Саме це є ключем до розшифрування людського геному.

У новому дослідженні вчені використали рідкісний вид пухлини матки — хоріонаденому. Для точності результату дослідники вдалися й до інших методик секвенування. Секвенована Х-хромосома — це набір із 3,1 млн пар нуклеїнових кислот у ДНК.

Нагадаємо, раніше вчені з’ясували, що діабет, ожиріння, ниркову і серцеву недостатність в майбутньому вилікують гени.