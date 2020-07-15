Загадку человеческого генома разгадали ученые — на расшифровку ушло 17 лет

Геном человека. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141145-zagadku-chelovecheskogo-genoma-razgadali-uchenye-na-rasshifrovku-ushlo-17-let.html

Ракурс

Геном человека впервые в истории смогла полностью расшифровать группа из 53 ученых. Теперь известна полная структура всей ДНК вместе с генами.

Достичь такого результата удалось благодаря применению новой методики, которая позволяет расшифровывать большие участки ДНК-клеток. Об этом стало известно из результатов исследования, опубликованных в издании Nature.

Впервые секвенировать всю ДНК человеческого организма вместе с генами ученым удалось еще в 2003 году, но сделать это полностью стало возможным только сейчас, через 17 лет.

Кардинально изменила процесс изучения новая методика нанопорного секвенирования. Его преимущество перед другими видами заключается в том, что оно может раскодировать большие участки человеческой ДНК. Именно это помогло ученым расшифровать человеческий геном в X-хромосоме, которая по своей структуре содержит более 90% ДНК клетки.

Секвенирование — это термин, который обозначает процесс «разложения» полимера на мономеры. Нанопорное секвенирование предусматривает использование белковой нанопоры, которая помещается в мембрану с электрическим сопротивлением.

Исследователи используют действие тока на мембрану, а она передает его в нанопоры. Когда сквозь нее пропускают ДНК, сила тока начинает меняться. Именно это является ключом к расшифровке человеческого генома.

В новом исследовании биологи использовали редкий вид опухоли матки — хорионаденому. Для точности результата исследователи прибегли и к другим методиками секвенирования. Секвенированая Х-хромосома — это набор из 3,1 млн пар нуклеиновых кислот в ДНК.

Напомним, ранее ученые выяснили, что диабет, ожирение, почечную и сердечную недостаточность в будущем вылечат гены.