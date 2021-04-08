РФ снова проталкивает в ТКГ механизм совместной инспекции. Фото: АР

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Российская сторона на переговорах в Трехсторонней контактной группе вновь проталкивает механизмы дополнительного контроля режима прекращения огня.

Москва пользуется обострением на фронте, которое она сама и создает, и пытается протиснуть механизм дополнительного контроля режима тишины. Россияне таким образом хотят легализовать самопровозглашенные ЛНР и ДНР в качестве стороны конфликта и перевести Россию в статус посредника. Об этом 8 апреля советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил в комментарии «Укринформу».

Эти «конструктивные» предложения заключались в том, что россияне жаждали повторить или легализовать такую вещь, как инспекция наших позиций, как предлагалось в Шумах. Они гребут туда. Конечно, мы им сказали, что так не будет, — отметил он.

По словам Арестовича, украинская сторона готова рассматривать дополнительные механизмы контроля режима соблюдения тишины, но «точно не за счет того, что Россия будет представлена как посредник, а не сторона конфликта, и точно не за счет того, что так называемые ЛНР/ДНР будут контролировать наши позиции».

Также он отметил, что стороны подтвердили необходимость соблюдения режима прекращения огня и готовность принимать дополнительные меры для совершенствования координационных механизмов.

Напомним, 7 апреля состоялось экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Стороны согласились подтвердить приверженность режиму тишины, но «документально совместное заявление подписать не удалось». И хотя обсуждение длилось около шести часов, письменного документа по итогу заседания стороны так и не подписали.