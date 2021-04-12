Куда перенесут заседания ТКГ из Минска, рассказали у Зеленского

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Куда перенесут заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из Минска, рассказал спикер украинской делегации и стратегический советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Польша я не думаю, что будет площадкой, которая подходит для Москвы, поскольку российско-польские отношения известны. Скорее всего, если это произойдет, и мы можем так фантазировать, это будет что-то вроде Швеции. Возможно, Австрии. То есть речь идет о стране, которая не является членом НАТО. Для России это крайне чувствительный вопрос. Иначе россияне будут, как они считают, «подвержены опасности прослушивания» или «разведывательных операций» против них, — заявил спикер ТКГ в эфире «Радио Свобода».

Арестович отметил, что не только Киев будет решать и выбирать новое место для переговоров — локацию необходимо согласовывать со всеми участниками, в том числе и с Россией. Вместе с тем, по его мнению, перенос заседаний из Беларуси — «очень отдаленная перспектива» из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а также длительного процесса переговоров об избрании новой площадки для встреч. Это процесс, как указал советник Ермака, может затянуться на год-два.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 6 апреля предполагал, что переговоры по окончанию карантина можно перенести из Беларуси в Польшу. У Лукашенко заявление Кравчука назвали «попыткой обойти минские договоренности».

Ранее украинская делегация в ТКГ отказалась от консультаций в политической подгруппе из-за включения в ее состав представительницы террористов ДНР.