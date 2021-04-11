Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n153085-v-kremle-prokommentirovali-vozmojnost-voyny-s-ukrainoy.html

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Стягивание подразделений российской армии к границе Украины и обострение конфликта на Донбассе не означает, что Российская Федерация допускает возможность войны с Украиной.

В Москве не приемлют варианта войны с Украиной. При этом в Кремле подчеркнули, что им небезразлична судьба русскоязычных на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Конечно, никто не собирается двигаться к войне с Украиной, и никто вообще не воспринимает какую-то возможность такой войны, — отметил он.

Также спикер Путина в очередной раз открестился от участия России в войне на Донбассе. А переброску российских войск к границе с Украиной Песков прокомментировал следующим образом: «Это наше личное дело, наше внутреннее дело».

Напомним, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям «Запад-2021» стягивает со всей территории тактические группы до восточных границ Украины. Украинская разведка не исключила полномасштабного вторжения российских войск, президент Владимир Зеленский заявил о возможных провокациях.

Не остались в стороне партнеры Украины. Соединенные Штаты Америки запросили у России объяснения относительно стягивания войск к украинской границе, а НАТО призвало Россию не прибегать к провокациям.

В Кремле заявили, что передвижение российской армии по территории России не должно вызывать беспокойства других стран, в частности Украины. При этом подчеркнули, что готовы «встать на защиту русскоязычного населения Донбасса» в случае эскалации конфликта.