Коронавирус вышел из-под контроля из-за действий Китая - Вашингтон

https://racurs.ua/n153098-koronavirus-vyshel-iz-pod-kontrolya-iz-za-deystviy-kitaya-vashington.html

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Коронавирус вышел из-под контроля из-за действий Китая. Такое заявление озвучил глава государственного департамента США Энтони Блинкен. Он убежден, что Пекин не обеспечил настоящей прозрачности и свободного доступа к информации о COVID-19 в начале пандемии.

Я считаю, что Китай знает, что на ранних стадиях COVID-19 он не делал то, что нужно было сделать, а именно — в режиме реального времени предоставлять доступ международным экспертам, в режиме реального времени обмениваться информацией, в режиме реального времени — обеспечить настоящую прозрачность, — цитирует интервью Блинкена телеканала NBC издание Reuters.

По его словам, в результате таких действий коронавирус «вышел из-под контроля быстрее и с гораздо более разрушительными последствиями, чем могло бы быть при других обстоятельствах».

Ранее Всемирная организация здравоохранения обнародовала отчет, который был подготовлен вместе с китайскими учеными. В нем говорилось о том, что коронавирус, вероятно, передавался от летучих мышей человеку через другое животное. Также в этом отчете утечка из лаборатории Уханя названа «крайне маловероятной». После публикации отчета ВОЗ Вашингтон, Брюссель и другие страны призвали Пекин предоставить полный доступ независимым экспертам ко всем данным о вспышке болезни.

Напомним, в январе Китай посетила группа международных экспертов ВОЗ, которая должна исследовать происхождение пандемии COVID-19. Впоследствии сообщалось, что власти Китая препятствуют экспертам и отказываются предоставлять первичную информацию о ранних случаи инфицирования коронавирусом.

ВОЗ называет четыре вероятных сценария передачи коронавируса: