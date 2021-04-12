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Ракурс
Коронавирус вышел из-под контроля из-за действий Китая - Вашингтон

Коронавирус вышел из-под контроля из-за действий Китая — Вашингтон

12 апр 2021, 09:30
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Коронавирус вышел из-под контроля из-за действий Китая. Такое заявление озвучил глава государственного департамента США Энтони Блинкен. Он убежден, что Пекин не обеспечил настоящей прозрачности и свободного доступа к информации о COVID-19 в начале пандемии.

Я считаю, что Китай знает, что на ранних стадиях COVID-19 он не делал то, что нужно было сделать, а именно — в режиме реального времени предоставлять доступ международным экспертам, в режиме реального времени обмениваться информацией, в режиме реального времени — обеспечить настоящую прозрачность, — цитирует интервью Блинкена телеканала NBC издание Reuters.

По его словам, в результате таких действий коронавирус «вышел из-под контроля быстрее и с гораздо более разрушительными последствиями, чем могло бы быть при других обстоятельствах».

Ранее Всемирная организация здравоохранения обнародовала отчет, который был подготовлен вместе с китайскими учеными. В нем говорилось о том, что коронавирус, вероятно, передавался от летучих мышей человеку через другое животное. Также в этом отчете утечка из лаборатории Уханя названа «крайне маловероятной». После публикации отчета ВОЗ Вашингтон, Брюссель и другие страны призвали Пекин предоставить полный доступ независимым экспертам ко всем данным о вспышке болезни.

Напомним, в январе Китай посетила группа международных экспертов ВОЗ, которая должна исследовать происхождение пандемии COVID-19. Впоследствии сообщалось, что власти Китая препятствуют экспертам и отказываются предоставлять первичную информацию о ранних случаи инфицирования коронавирусом.

ВОЗ называет четыре вероятных сценария передачи коронавируса:

  • от летучих мышей к человеку через промежуточное животное;

  • непосредственно от летучих мышей к человеку;

  • через продукты;


  • через панголинов.

Источник: Ракурс


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