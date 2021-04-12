Коронавірус вийшов з-під контролю через дії Китаю — Вашингтон

https://racurs.ua/ua/n153098-koronavirus-vyyshov-z-pid-kontrolu-cherez-diyi-kytau-vashyngton.html

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Коронавірус вийшов з-під контролю через дії Китаю. Таку заяву озвучив очільник державного департаменту США Ентоні Блінкен. Він переконаний, що Пекін не забезпечив справжньої прозорості й вільного доступу до інформації про COVID-19 на початку пандемії.

Я вважаю, що Китай знає, що на ранніх стадіях COVID-19 він не робив того, що потрібно було зробити, а саме — в режимі реального часу надавати доступ міжнародним експертам, в режимі реального часу обмінюватися інформацією, в режимі реального часу — забезпечити справжню прозорість, — цитує інтерв’ю Блінкена телеканалу NBC видання Reuters.

За його словами, внаслідок такий дій коронавірус «вийшов з-під контролю швидше і з набагато більш руйнівними наслідками, ніж могло б бути за інших обставин».

Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила звіт, який було підготовлено разом з китайськими вченими, де йшлося про те, що коронавірус, ймовірно, передавався від кажанів людині через іншу тварину. Також у цьому звіті витік в лабораторії Уханя названо «вкрай малоймовірним». Після публікації звіту ВООЗ Вашингтон, Брюссель та інші країни закликали Пекін надати повний доступ незалежним експертам до усіх даних про спалах хвороби.

Нагадаємо, у січні Китай відвідала група міжнародних експертів ВООЗ, яка мала досліджувати походження пандемії COVID-19. Згодом повідомлялося, що влада Китаю перешкоджає експертам й відмовляється надавати первинну інформацію про ранні випадки інфікування коронавірусом.

ВООЗ визначає чотири ймовірні сценарії передачі коронавірусу: