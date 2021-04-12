Готова ли Украина к российскому вторжению, рассказал Зеленский. Фото: ОП

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Владимир Зеленский, президент Украины, не исключает вероятности российского вторжения, однако он убежден, что Украина к этому готова.

По его словам, вторжение России — это вполне реальный сценарий развития конфликта. Об этом он заявил журналисту CNN во время недавней поездки в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Мы знаем о возможности вторжения России. С 2014 года мы знаем, что это может произойти каждый день. Они (российские власти — ред.) готовы, но и мы готовы, потому что находимся на своей земле и на своей территории, — заявил он.

Глава государства назвал Штаты хорошим другом Украины. Однако, по его словам, президент Джо Байден должен сделать больше, чтобы сдержать российскую агрессию и закончить войну на Донбассе.

Он сказал, что Украине нужно больше оружия и больше поддержки на пути в НАТО.

Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не словами, — отметил президент Украины.

Напомним, недавно Зеленский совершил двухдневный визит на Донбасс на фоне обострения российской агрессии и скопления войск вблизи Украины.