Подорожают ли продукты к пасхальным праздникам, рассказали в Минэкономики. Фото: inform.kz

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Цены на продукты в Украине перед Пасхой будут оставаться стабильными, производители не видят оснований для их подорожания.

Представители Союза птицеводов Украины подтвердили, что ближайший месяц рост цен на яйца и мясо птицы не предвидится. Об этом сообщает Министерство экономики.

В ассоциации «Укрсахар» заверили, что нет предпосылок и для роста цены на сахар. В то же время, согласно данным Госстата, рост цен на социально значимые товары сейчас остановился и пока расти не будет.

Также за последнюю неделю зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов, в частности некоторых видов хлеба, круп, сливочного масла, яиц, лука, моркови и картофеля.

В 2021 году стоимость пасхальной корзины выросла для украинцев на 300 грн. Больше всего придется выложить за мясные изделия и алкоголь.

В среднем в 130 грн в этом году украинцам обойдется килограммовый пасхальный кулич.