Чи подорожчають продукти до великодніх свят, розповіли в Мінекономіки. Фото: inform.kz

https://racurs.ua/ua/n153150-chy-podorojchaut-produkty-do-velykodnih-svyat-rozpovily-v-minekonomiky.html

Ракурс

Ціни на продукти в Україні до Великодня залишатимуться стабільними, виробники не бачать підстав для їх здорожчання.

Представники Союзу птахівників України підтвердили, що найближчий місяць збільшення цін на яйця та м’ясо птиці не передбачається. Про це повідомляє Міністерство економіки.

В асоціації «Укрцукор» запевнили, що немає передумов і для зростання ціни на цукор. Водночас, згідно з даними Держстату, ріст цін на соціально значущі товари наразі зупинився і поки не зростатиме.

Також за останній тиждень зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів, зокрема деяких видів хліба, круп, вершкового масла, яєць, цибулі, моркви та картоплі.

У 2021 році вартість великоднього кошика зросла для українців на 300 грн. Найбільше доведеться викласти за м’ясні вироби та алкоголь.

В середньому у 130 грн цьогоріч українцям обійдеться кілограмова домашня паска.