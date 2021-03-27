На чому найбільше економлять українці, розповіли експерти. Фото: Укрінформ

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Під час карантину однією зі стратегій виживання українців стала економія сімейного бюджету.

Про це свідчить результати дослідження R&B Group, проведеного у березні 2021 року, передає Finance.ua.

Аналітики підрахували, що сьогодні українці найчастіше економлять на таких статтях витрат:

відпочинок та відпустка (51%);

одяг і взуття (50%);

продукти харчування (44%);

дозвілля та розваги (41%);

лікування та медикаменти (30%);

купівля великої побутової техніки (30%).

Експерти зазначають, що за останні два роки (з січня 2019-го) українці стали частіше заощаджувати на:

відпочинку та відпустці (51% проти 47%);

дозвіллі та розвагах (41% проти 36%);

предметах розкоші (23% проти 18%).

Водночас сьогодні рідше згадуються такі статті економії як комунальні витрати (28% проти 37%), освіта (7% проти 12%), зв’язок (14% проти 17%), дрібна побутова техніка (26% проти 29%) та ін.

Нагадаємо, українська економіка впала на 4% за підсумками 2020 року. Реальний валовий внутрішній продукт України впав після чотирьох років зростання. Торік номінальний ВВП становив 4,194 трлн грн. ВВП в розрахунку на одну душу становить 100,5 тис. грн.