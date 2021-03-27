На чому найбільше економлять українці, розповіли експерти (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n152376-na-chomu-naybilshe-ekonomlyat-ukrayinci-rozpovily-eksperty-infografika.htmlРакурс
Під час карантину однією зі стратегій виживання українців стала економія сімейного бюджету.
Про це свідчить результати дослідження R&B Group, проведеного у березні 2021 року, передає Finance.ua.
Аналітики підрахували, що сьогодні українці найчастіше економлять на таких статтях витрат:
- відпочинок та відпустка (51%);
- одяг і взуття (50%);
- продукти харчування (44%);
- дозвілля та розваги (41%);
- лікування та медикаменти (30%);
- купівля великої побутової техніки (30%).
Експерти зазначають, що за останні два роки (з січня 2019-го) українці стали частіше заощаджувати на:
- відпочинку та відпустці (51% проти 47%);
- дозвіллі та розвагах (41% проти 36%);
- предметах розкоші (23% проти 18%).
Водночас сьогодні рідше згадуються такі статті економії як комунальні витрати (28% проти 37%), освіта (7% проти 12%), зв’язок (14% проти 17%), дрібна побутова техніка (26% проти 29%) та ін.
Нагадаємо, українська економіка впала на 4% за підсумками 2020 року. Реальний валовий внутрішній продукт України впав після чотирьох років зростання. Торік номінальний ВВП становив 4,194 трлн грн. ВВП в розрахунку на одну душу становить 100,5 тис. грн.