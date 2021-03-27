Україна ініціювала екстрене засідання підгрупи ТКГ — Кравчук. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n152375-ukrayina-iniciuvala-ekstrene-zasidannya-pidgrupy-tkg-kravchuk.html

Ракурс

Через загибель українських військових під Шумами на сході України в суботу, 27 березня, може відбутися екстрене засідання робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Про це у програмі «Взгляд с Банковой» телеканалу «Дом» повідомив глава української делегації ТКГ Леонід Кравчук.

Зазначається, що проведення екстреного засідання ініціювала українська делегація в ТКГ. На ньому розглянуть питання ескалації ситуації на Донбасі.

Підгрупа з питань безпеки вчора офіційно звернулася до пані Гайді Грау — модераторки перемовин та представниці ОБСЄ в ТКГ — екстрено скликати засідання підгрупи, на якому проаналізувати ситуацію і прийняти відповідні заходи… Вчора ми отримали попередню згоду. І попри те, що сьогодні субота, нам повідомили, що таке засідання може відбутися, — сказав Кравчук.



Нагадаємо, що 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України. Внаслідок обстрілу четверо бійців ЗСУ загинули, двоє отримали поранення.

Президент Зеленський прокоментував загибель українських воїнів, висловивши співчуття родинам загиблих і заявивши, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак уже полетів у зону ООС для проведення повного розслідування.