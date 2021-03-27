Малюська повторив роботу Бенксі на стіні української в'язниці. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n152374-maluska-povtoryv-robotu-benksi-na-stini-ukrayinskoyi-v-yaznyci-foto-video.html

Ракурс

Денис Малюська, міністр юстиції України, спробував повторити роботу британського художника Бенксі.

Йдеться про малюнок, який Бенксі зробив в знаменитій Редінгській тюрмі. Малюська намалював копію на стіні української в’язниці, яка виставлена на продаж. Відповідне відео він опублікував на сторінці в Facebook.

Banksy vs. Minister of Justice. Хто крутіший? — йдеться в описі відео.

Міністр розповів, що Редінгську в’язницю закрили у 2013 році, а в 2019 році виставили на продаж.

Він додав, що в’язницю так і не продали, хоча вона має велику історичну пам’ять — в ній утримувався письменник Оскар Уайльд.

Я далеко не Бенксі, малював останній раз в школі, але я спробую зробити щось подібне і в нашій в’язниці, яку ми виставили на продаж, — сказав Малюська і відправився з драбиною до стіни, де почав малювати.

Міністр сказав, що залишився задоволений результатом.

Як бачите, Бенксі з мене не вийшло, але результатом я задоволений, — підсумував він.

Нагадаємо, Бенксі присвятив одну зі своїх картин темі коронавірусу, зобразивши супергероя-медсестру. Лондонський аукціонний дім Christie’s продав її за 19,5 млн євро.