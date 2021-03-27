Малюська повторил работу Бэнкси на стене украинской тюрьмы. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/n152374-maluska-povtoril-rabotu-benksi-na-stene-ukrainskoy-turmy-foto-video.html

Ракурс

Денис Малюська, министр юстиции Украины, попробовал повторить работу британского художника Бэнкси.

Речь идет о рисунке, который Бэнкси сделал в знаменитой Редингской тюрьме. Малюська нарисовал копию на стене уже украинской тюрьмы, выставленной на продажу. Соответствующее видео он опубликовал на странице в Facebook.

Banksy vs. Minister of Justice. Кто круче? — говорится в описании видео.

Министр рассказал, что Редингскую тюрьму закрыли в 2013 году, а в 2019 году выставили на продажу.

Он добавил, что тюрьму так и не продали, хотя она имеет большую историческую память — в ней удерживался писатель Оскар Уайльд.

Я далеко не Бэнкси, рисовал последний раз в школе, но я попробую сделать что-то подобное и в нашей тюрьме, которую мы выставили на продажу, — сказал Малюська и отправился с лестницей к стене, где начал рисовать.

Министр сказал, что остался доволен результатом.

Как видите, Бэнкси из меня не вышло, но результатом я доволен, — подытожил он.

Напомним, Бэнкси посвятил одну из своих картин теме коронавируса, изобразив супергероя-медсестру. Лондонский аукционный дом Christie’s продал ее за 19,5 млн евро.