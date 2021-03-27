Украина инициировала экстренное заседание подгруппы ТКГ — Кравчук. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n152375-ukraina-iniciirovala-ekstrennoe-zasedanie-podgruppy-tkg-kravchuk.html

Ракурс

Из-за гибели украинских военных под Шумами на востоке Украины в субботу, 27 марта, могут провести экстренное заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Об этом в программе «Взгляд с Банковой» телеканала «Дом» сообщил глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук.

Отмечается, что проведение экстренного заседания инициировала украинская делегация в ТКГ. На нем рассмотрят вопрос эскалации ситуации на Донбассе.

Подгруппа по вопросам безопасности вчера официально обратилась к госпоже Хайди Грау — модератору переговоров и представительнице ОБСЕ в ТКГ — экстренно созвать заседание подгруппы, на котором проанализировать ситуацию и принять соответствующие меры … Вчера мы получили предварительное согласие. И несмотря на то, что сегодня суббота, нам сообщили, что такое заседание может состояться, — сказал Кравчук.



Напомним, 26 марта вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. В результате обстрела четверо бойцов ВСУ погибли, двое получили ранения.

Президент Зеленский прокомментировал гибель украинских воинов, выразив соболезнования семьям погибших и заявив, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак уже улетел в зону ООС для проведения полного расследования.