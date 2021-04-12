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Назвали имя военного, погибшего на Донбассе. Фото: Слово и дело

Назвали имя военного, погибшего на Донбассе (ФОТО)

12 апр 2021, 19:24
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Война на Донбассе продолжается — 12 апреля погиб 24-летний украинский военнослужащий Ярослав Карлийчук из Черновицкой области.

12 апреля вражеская пуля оборвала жизнь Ярослава Карлийчука из села Черепковцы. 24-летний старший солдат проходил службу в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Коломые, — сообщили в Черновицкой ОГА.

Похоронят героя в родном селе, дату прощания с воином сообщат позже.


Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования семье погибшего, — сказано в сообщении.

Ранее мы сообщали, что 12 апреля Россия убила военнослужащего Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об обстреле оккупантов и убийстве военного украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.

Источник: Ракурс


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