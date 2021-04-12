Назвали ім’я військового, який загинув на Донбасі. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n153149-nazvaly-im-ya-viyskovogo-yakyy-zagynuv-na-donbasi.html

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Війна на Донбасі триває — 12 квітня загинув 24-річний український військовослужбовець Ярослав Карлійчук з Чернівецької області.

12 квітня ворожа куля обірвала життя Ярослава Карлійчука із села Черепківці. 24-річний старший солдат проходив службу в підрозділі 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, що дислокується в Коломиї, — повідомили у Чернівецькій ОДА.

Поховають героя у рідному селі, дату прощання з воїном повідомлять пізніше.

Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття сім’ї загиблого, — йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що 12 квітня Росія вбила військовослужбовця Збройних сил України на Донбасі. Про обстріли окупантів та вбивство військового українська сторона повідомила представників ОБСЄ.