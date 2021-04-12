Табір російських військ біля кордону з Україною потрапив на відео

Табір російських військ на кордоні з Україною потрапив на відео. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/ua/n153134-tabir-rosiyskyh-viysk-bilya-kordonu-z-ukrayinou-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Військовий табір Росії, який розмістився біля кордону з Україною під Воронежем, зафільмували журналісти британського телеканалу Sky News.

Сюжет називається «Україна звинувачує Росію в розпалюванні напруженості та нарощуванні військового потенціалу». Відеоролик розміщений на YouTube.

Журналісти проїхали по периметру табору, зняли камуфляжні намети, військову вантажівку на лісовій дорозі та самих військових.

Територія перед польовим табором порізана коліями через постійне розвантаження військової техніки.

Супутникові знімки та свідчення показують, що чисельність військ збільшується всього за декілька кілометрів від кордону з Україною, де сотням тисяч українців видали російські паспорти. Уряд Росії заявляє, що ці переміщення — просто навчання, — йдеться в підписі до сюжету.



Крім табору, журналісти показали, що відбувається на залізничній станції Маслівка недалеко від українського кордону. Саме там розвантажуються ешелони з російською військовою технікою.

Нагадаємо, війна з Росією «у відкриту» може стати можливою вже найближчим часом. Держава-агресор стягнула до українських кордонів ударне угруповання. В розвідці заявляють, що такі дії з боку Росії спостерігалися у 2014 році.