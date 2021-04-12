Зеленський дав запит на розмову з Путіним — у Кремлі відповіли ігнором

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Президент країни-агресора Володимир Путін не збирається говорити з лідером України Володимиром Зеленським, попри запит Києва на таку розмову. Такий висновок випливає, судячи з заяв прессекретарів обох президентів, зроблених у понеділок, 12 квітня.

Так, речниця Зеленського Юлія Мендель в коментарі Reuters заявила, що Офіс президента України подав запит на розмову з Путіним, щоб обговорити ескалацію конфлікту на Донбасі, однак відповіді не отримав.

Адміністрація президента, звичайно, подала запит поговорити з Володимиром Путіним. Ми ще не отримали відповіді і дуже сподіваємось, що це не відмова від діалогу, — сказала Мендель.

Вона також додала, що Зеленський має вирушити до Парижа для переговорів щодо нарощування російських військ та ескалації конфлікту на сході України. Зустріч українського президента з лідером Франції Еммануелем Макроном очікується до кінця цього тижня.

Раніше, у коментарі «Інтерфакс-Україна» Мендель зазначила, що запит на розмову Зеленського з Путіним ОП направляв ще 26 березня — після того, як загинули четверо українських військових у зоні бойових дій на Донбасі.

Водночас прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «останніми днями» не бачив жодних запитів про переговори й нічого не знає про те, що такий запит нещодавно був зроблений. Його слова цитує російське видання ТАСС.

На запитання, чи має Путін щось сказати Зеленському, Пєсков сказав, що йому «завжди є що сказати щодо того, що стосується розрядки напруженості та запобігання потенційній війні».

Водночас Пєсков заявив, що для Росії важливо дбати про інтереси «покинутих власною державою російськомовних жителів Донбасу».

Нагадаємо, раніше про те, що Зеленський намагався провести телефонну розмову з Путіним після загибелі чотирьох військових на Донбасі, повідомляв радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович. За його словами, Путін відмовився від розмови.