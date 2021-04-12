На запрос Зеленского о разговоре с Путиным в Кремле ответили игнором — агрессия России

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Президент страны-агрессора Владимир Путин не собирается говорить с лидером Украины Владимиром Зеленским, несмотря на запрос Киева на разговор. Такой можно сделать можно сделать, судя по заявлениям пресс-секретарей обоих президентов в понедельник, 12 апреля.

Так, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в комментарии Reuters заявила, что Офис президента Украины подал запрос на разговор с Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на Донбассе, однако ответа не получил.

Администрация президента, конечно, подала запрос на разговор с Владимиром Путиным. Мы еще не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога, — сказала Мендель.

Она также добавила, что Зеленский должен также отправиться в Париж для переговоров относительно наращивания российских войск и эскалации конфликта на востоке Украины. Встреча украинского президента с лидером Франции Эммануэлем Макроном ожидается до конца этой недели.

Ранее, в комментарии «Интерфакс-Украина» Мендель отметила, что запрос на разговор Зеленского с Путиным ОП направлял еще 26 марта — после того, как погибли четверо украинских военных в зоне боевых действий на Донбассе.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «в последние дни» не видел никаких запросов о переговорах и ничего не знает о том, что такой запрос недавно был сделан. Его слова цитирует российское издание ТАСС.

На вопрос, имеет ли Путин что-то сказать Зеленскому, Песков заявил, что ему «всегда есть что сказать о том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны».

В то же время Песков подчеркнул, что для России важно заботиться об интересах «брошенных собственным государством русскоязычных жителей Донбасса».

Напомним, ранее о том, что Зеленский пытался провести телефонный разговор с Путиным после гибели четырех военных на Донбассе, сообщал советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович. По его словам, Путин отказался от разговора.