Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели военных под Шумами – Арестович. Фото: УП

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Владимир Зеленский, президент Украины, пытался провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным после гибели четырех военных на Донбассе.

После 26 марта, когда погибли сразу четверо военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, учитывая Путина, — заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью изданию «Радио Свобода».

По его словам, президент РФ отказался от разговора.

Насколько я знаю, удалось провести переговоры с Макроном и Меркель. Путин отказал. И на следующий день было соответствующее заявление, что мы не видим, о чем говорить, — сказал Арестович.

Напомним, 26 марта вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. В результате обстрела четверо бойцов ВСУ погибли, двое получили ранения.