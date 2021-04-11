Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели военных под Шумами – Арестович. Фото: УП

Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели военных под Шумами — Арестович

11 апр 2021, 12:37
999

Владимир Зеленский, президент Украины, пытался провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным после гибели четырех военных на Донбассе.

После 26 марта, когда погибли сразу четверо военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, учитывая Путина, — заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью изданию «Радио Свобода».

По его словам, президент РФ отказался от разговора.


Насколько я знаю, удалось провести переговоры с Макроном и Меркель. Путин отказал. И на следующий день было соответствующее заявление, что мы не видим, о чем говорить, — сказал Арестович.

Напомним, 26 марта вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. В результате обстрела четверо бойцов ВСУ погибли, двое получили ранения.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров