На Донбассе погиб украинский воин, оккупанты продолжают обстрелы. Фото: Укринформ

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Ракурс

Война на Донбассе унесла жизнь еще одного украинского воина. Оккупанты за минувшие сутки, 10 апреля, девять раз обстреляли позиции ВСУ.

Вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня, информируют в пресс-службе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций ВСУ недалеко от населенного пункта Пищевик из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а возле Авдеевки и Каменки — из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от поселка Майорское, боевики обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи поселка Золотое-3 противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ. О всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Напомним, советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что на Донбассе боевики удерживают в заложниках около 300 человек.