На Донбасі загинув український воїн, окупанти продовжують обстріли. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n153075-na-donbasi-zagynuv-ukrayinskyy-voyin-okupanty-prodovjuut-obstrily.html

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Війна на Донбасі забрала життя ще одного українського воїна. Окупанти за минулу добу, 10 квітня, дев’ять разів обстріляли позиції ЗСУ.

Збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню, інформують у прес-службі ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій ЗСУ неподалік населеного пункту Пищевик із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82-мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

У передмісті селищ Піски та Широкине ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки та Кам’янки — з гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік селища Майорське, бойовики обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Поблизу селища Золоте-3 противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення, несумісні з життям.

Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, радник з інформаційної політики глави української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів, що на Донбасі бойовики утримують в заручниках близько 300 людей.