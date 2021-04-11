Скільки заручників утримують бойовики на Донбасі, розповіли в ТКГ. Фото: Укрінформ

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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських воїнів, ще близько 300 осіб бойовики утримують в заручниках.

Радник з інформаційної політики глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович розповів, що розраховувати на їх передачу Україні поки що не варто. Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Радіо Свобода».

За його словами, гуманітарна підгрупа ТКГ обговорює питання звільнення заручників, але про новий обмін мова поки не йде.

Гуманітарна група постійно говорить на цю тему. Поки перспективи марні. Ми постійно пропонуємо, надаємо щомісяця наші списки… Є частина людей, які містяться в їх «пенітенціарній системі», є такі, які містяться в таких в’язницях як «Ізоляція». Тобто фактично в нелегальній в’язниці, — розповів Арестович.

Він додав, що точна кількість людей, яких утримують бойовики, досі не відома, а заручники часто знаходяться в різних локаціях — чи то в катівнях на окупованій території, чи то в російських в’язницях.

Там треба все уточнювати. 260−240 осіб, як кажуть, за різними даними. Є й інші цифри. Є частина людей і дуже велика, яка була захоплена в Донбасі, а зараз ми підозрюємо, що вони знаходяться в Російській Федерації. Це складна ситуація, — зазначив радник.

Нагадаємо, в російському Міністерстві закордонних справ заявили, що вступ України в НАТО призведе «до масштабної ескалації» війни на Донбасі. Також Росія вважає, що причиною нинішнього загострення ситуації на Донбасі є «войовничо налаштований Київ, який усе ще живе ілюзіями щодо ймовірності силового вирішення конфлікту», а не стягування російських військ на кордон з Україною.