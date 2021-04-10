Принц Філіп, фото: «Електронні вісті»

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Ракурс

Принца Філіпа, чоловіка британської королеви Єлизавети II, який нещодавно помер у віці 99 років, поховають у наступну суботу, 17 квітня.

Церемонія поховання відбудеться у каплиці Святого Георгія у Віндзорі — невеликому містечку за 35 км від Лондона, де розташована резиденція британських монархів. Про це повідомляє BBC з посиланням на прес-службу Букінгемського палацу.

Відповідно до побажання покійного, це будуть «ритуальні королівські похорони», а не державні.

Церемонія транслюватиметься по телебаченню й буде адаптована до умов епідемії коронавірусної хвороби COVID-19. На заході, як очікуються, будуть присутні 30 людей — діти та онуки померлого, а також інші близькі родичі. Точний список опублікують 15 квітня.

Вже відомо, що принц Гаррі прибуде на церемонію, а його дружина Меган Маркл за порадою лікаря утримається від поїздки через вагітність.

У день похорону труну принца Філіпа перевезуть із Віндзорського замку до королівського склепу в каплиці Святого Георгія в спеціально модифікованому Land Rover.

Члени королівської родини, включаючи спадкоємця трону принца Уельського, пройдуться за труною, а 94-річна королева поїде окремо до каплиці.

У Британії до 17 квітня оголошено траур, у цей період державні прапори будуть приспущені.

Сьогодні, 10 квітня, в містах, на військових базах та кораблях королівства відбувся гарматний салют в пам’ять про принца. Пам’ятні залпи також провели армії Австралії і Нової Зеландії.