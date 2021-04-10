Принц Филипп, фото: «Электронные вести»

https://racurs.ua/n153072-nazvany-data-i-mesto-pohoron-muja-elizavety-ii.html

Ракурс

Принца Филиппа, мужа британской королевы Елизаветы II, который недавно умер в возрасте 99 лет, похоронят в следующую субботу, 17 апреля.

Церемония похорон состоится в часовне Святого Георгия в Виндзоре — небольшом городке в 35 км от Лондона, где расположена резиденция британских монархов. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

В соответствии с пожеланием покойного, это будут «ритуальные королевские похороны», а не государственные.

Церемония будет транслироваться по телевидению и будет адаптирована к условиям эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. На мероприятии, как ожидается, будут присутствовать 30 человек — дети и внуки умершего, а также другие близкие родственники. Точный список опубликуют 15 апреля.

Уже известно, что принц Гарри прибудет на церемонию, а его жена Меган Маркл по совету врача воздержится от поездки из-за беременности.

В день похорон гроб принца Филиппа перевезут из Виндзорского замка в королевский склеп в часовне Святого Георгия в специально модифицированном Land Rover.

Члены королевской семьи, включая наследника трона принца Уэльского, пройдутся за гробом, а 94-летняя королева поедет отдельно в часовню.

В Британии до 17 апреля объявлен траур, в этот период государственные флаги будут приспущены.

Сегодня, 10 апреля, в городах, на военных базах и кораблях королевства прошел пушечный салют в память о принце. Памятные залпы также провели армии Австралии и Новой Зеландии.