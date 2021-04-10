В Тернопольской области обнаружили каменный саркофаг, фото: «Укринформ»

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Ракурс

В Тернопольской области обнаружили древний каменный саркофаг, возраст которого может составлять около 5 тыс. лет.

На саркофаг наткнулись случайно — во время весенне-полевых работ в районе села Рыдодубы трактор зацепил и проломил каменную глыбу, под которой обнаружили отверстие, в котором увидели человеческий череп. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на директора Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия Марину Ягодинскую.

По ее словам, археологи, прибыв на место находки, обнаружили в земле часть каменной могилы-саркофага из местного «красного» камня. Каменная крышка саркофага была частично проломлена при обработке земли техникой.

Предварительно — это типичное захоронение времен или так называемой комаровской культуры, могильник «белопотоцкого типа», или культуры шаровидных амфор. То есть, речь идет ориентировочно о IV тысячелетии до нашей эры, — отметила Ягодинская.

Окончательно возраст находки впоследствии определят специалисты.

Отмечается, что это не первая подобная находка на Тернопольщине — несколько лет назад на окраине села Кордышев в раскопанном древнем кургане, возраст которого не менее 4 тыс. лет, обнаружили 14 захоронений.

Напомним, в Одесской области недавно случайно нашли остальных редкого доисторического животного.