В России выделили земельный участок для срочных захоронений в условиях войны

В российском городе Череповце выделили земельный участок для захоронений в условиях военного времени, фото: DonDay.ru

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В России мэрия города Череповец (Вологодская область) приняла постановление «об организации срочного захоронения трупов в военное время».

Согласно этому документу, на территории города выделяется земельный участок специально для захоронений во время войны, а структурные подразделения мэрии получают дополнительные полномочия для организации процесса таких захоронений, сообщает издание «Росбалт».

Всего на городском кладбище для таких целей должна быть выделена площадь, рассчитанная на тысячу могил, сообщает MK.ru.

Ранее в Череповце располагалась военная часть российских внутренних войск, которая в 2019 году была ликвидирована как юридическое лицо и включена в состав подчиненного президенту РФ военного формирования Национальная гвардия России.

В то же время в мэрии города уверяют, что в появлении этого документа нет ничего экстраординарного и утверждают, что это «чисто техническая история».

Местные чиновники утверждают, что, согласно российскому законодательству, в каждом городе должно быть предусмотрено место срочного захоронения в военное время, однако в Череповце, как показала недавняя проверка, такое место официально не было закреплено.

Населения Череповца составляет около 315 тыс. человек.

Напомним, в Пентагоне требуют от России объяснить причины концентрации войск вокруг Украины.