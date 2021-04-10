Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган, фото: «Анадолу»

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Владимир Зеленский, президент Украины, провел в Стамбуле, где он находится с визитом, встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча проходила в закрытом режиме во дворце Хубер. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Отмечается, что переговоры продолжались около трех часов.

После встречи для прессы состоялась церемония подписания украинско-турецких документов.

Эрдоган в своем заявлении после встречи сообщил, что Украина и Турция подтвердили желание продолжать стратегическое партнерство. Он добавил, что Турция поддерживает территориальную целостность и независимость Украины и не признает незаконной аннексии Крыма.

Нашей основной целью является сохранение Черного моря как моря мира, спокойствия и стабильности, — отметил Эрдоган.

Также Эрдоган коснулся вопросов сотрудничества Украины и Турции в военной сфере. Он отметил, что оба государства начанают практику проведения заседаний между министрами обороны и министрами иностранных дел в новом формате «два на два».

Таким образом, мы усиливаем координацию между нашими странами, — отметил Эрдоган. — Сотрудничество между нашими странами ни в коем случае не инициатива, направленная на третьи страны.



Зеленский сегодня, 10 апреля, прибыл в Стамбул для участия в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.