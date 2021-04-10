Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган, фото: «Анадолу»

https://racurs.ua/ua/n153069-zelenskyy-proviv-zustrich-z-prezydentom-turechchyny-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, провів у Стамбулі, де він перебуває з візитом, зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Зустріч відбувалася у закритому режимі у палаці Хубер. Про це повідомляє агентство «Анадолу».

Зазначається, що переговори тривали близько трьох годин.

Після зустрічі для преси відбулася церемонія підписання українсько-турецьких документів.

Ердоган у своїй заяві після зустрічі повідомив, що Україна та Туреччина підтвердили бажання продовжувати стратегічне партнерство. Він додав, що Туреччина підтримує територіальну цілісність та незалежність України і не визнає незаконну анексію Криму.

Нашою основною метою є збереження Чорного моря як моря миру, спокою та стабільності, — зазначив Ердоган.

Також Ердоган торкнувся питань співпраці України та Туреччини у військовій сфері. Він зазначив, що обидві держави започатковують практику проведення засідань між міністрами оборони та міністрами закордонних справ у новому форматі «два на два».

Таким чином, ми посилюємо координацію між нашими країнами, — зазначив Ердоган. — Співробітництво між нашими країнами ні в якому разі не ініціатива, яка спрямована на треті країни.



Зеленський сьогодні, 10 квітня, прибув до Стамбулу для участі у дев’ятому засіданні стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.