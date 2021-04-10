У Росії виділили земельну ділянку для термінових поховань в умовах війни

У російському місті Череповці виділили земельну ділянку для поховань в умовах військового часу, фото: DonDay.ru

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У Росії мерія міста Череповець (Вологодська область) ухвалила постанову «про організацію термінового захоронення трупів у воєнний час».

Згідно з цим документом, на території міста виділяється земельна ділянка спеціально для поховань під час війни, а структурні підрозділи мерії отримують додаткові повноваження для організації процесу таких поховань, повідомляє видання «Росбалт».

Загалом на міському кладовищі для таких цілей має бути виділена площа, розрахована на тисячу могил, повідомляє MK.ru.

Раніше в Череповці розташовувалася військова частина російських внутрішніх військ, яка у 2019 році була ліквідована як юридична особа і включена у склад підпорядкованого президенту РФ військового формування Національна гвардія Росії.

Водночас у мерії міста запевняють, що в появі цього документу немає нічого екстраординарного і стверджують, що це «суто технічна історія».

Місцеві чиновники стверджують, що, згідно з російським законодавством, в кожному місті має бути передбачене місце термінового поховання у воєнний час, однак у Череповці, як показала недавня перевірка, таке місце офіційно не було закріплене.

Населення Череповця становить близько 315 тис. осіб.

Нагадаємо, у Пентагоні вимагають від Росії пояснити причини концентрації військ довкола України.