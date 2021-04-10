Пентагон. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153060-spytayte-shoygu-pentagon-vymagaie-vid-rf-poyasnyty-svoyi-diyi.html

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Агресія Росії на кордонах з Україною наростає, зокрема, Росія стягнула свої війська на окуповані території та в Крим.

Пентагон закликав РФ пояснити свої дії. Про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.

Після численних запитань журналістів про нарощування російських сил Кірбі заявив, що «це відмінні питання, які потрібно ставити (міністру оборони РФ Сергію Шойгу, — ред.) Шойгу в Москві».

За словами Кірбі, таке нарощування тільки спричиняє нестабільність і небезпеку в тій частині світу, де вже було занадто багато чвар і занадто багато насильства. Кірбі додав, що він постійно говорив про дії Росії як про нарощування сил, саме тому, що росіяни не були прозорі в тому, що роблять.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із колегами з Франції та Німеччини нарощування військової присутності РФ біля кордонів України. У Європі підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Блінкен та міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважають, що Росія мусить припинити свою небезпечну та безвідповідальну риторику, а також відмовитися від накопичення військової сили в окупованому Криму та вздовж кордонів України. Їх підтримав і міністр закордонних справ Німеччини.