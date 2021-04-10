На Тернопільщині виявили кам’яний саркофаг

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На Тернопільщині виявили древній кам’яний саркофаг, вік якого може становити близько 5 тис. років.

На саркофаг натрапили випадково — під час весняно-польових робіт в районі села Ридодуби трактор зачепив і проламав кам’яну брилу, під якою виявили отвір, в котрому побачили людський череп. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на директора Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини Марину Ягодинську.

За її словами, археологи, прибувши на місце знахідки, виявили у землі частину кам’яної домовини-саркофагу із місцевого «червоного» каменю. Кам’яна кришка саркофагу була частково проломлена під час оброблення землі технікою.

Попередньо — це типове поховання часів або так званої комарівської культури, могильник «білопотоцького типу», або культури кулястих амфор. Тобто, йдеться орієнтовно про IV тисячоліття до нашої ери, — зазначила Ягодинська.

Остаточно вік знахідки згодом визначать фахівці.

Зазначається, що це не перша подібна знахідка на Тернопільщині — кілька років тому на околиці села Кордишів у розкопаному давньому кургані, вік якого щонайменше 4 тис. років, виявили 14 поховань.

Нагадаємо, на Одещині нещодавно випадково знайшли решти рідкісної доісторичної тварини.