Сколько заложников удерживают боевики на Донбассе, рассказали в ТКГ. Фото: Укринформ

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Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских воинов, еще около 300 человек боевики удерживают в заложниках.

Советник по информационной политике главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович рассказал, что рассчитывать на их передачу Украине пока что не стоит. Об этом он заявил в интервью изданию «Радио Свобода».

По его словам, гуманитарная подгруппа ТКГ обсуждает вопрос освобождения заложников, но о новом обмене речь пока не идет.

Гуманитарная группа постоянно говорит на эту тему. Пока перспективы бесполезны. Мы постоянно предлагаем, предоставляем ежемесячно наши списки… Есть часть людей, которые содержатся в их «пенитенциарной системе», есть такие, которые содержатся в таких тюрьмах как «Изоляция». То есть фактически в нелегальной тюрьме, — рассказал Арестович.

Он добавил, что точное количество людей, которых удерживают боевики, до сих пор не известно, а заложники зачастую находятся в разных локациях — то ли в застенках на оккупированной территории, то ли в российских тюрьмах.

Там надо все уточнять. 260−240 человек, как говорят, по разным данным. Есть и другие цифры. Есть часть людей и очень большая, которая была захвачена в Донбассе, а сейчас мы подозреваем, что они находятся в Российской Федерации. То есть это сложная ситуация, — сказал советник.

Напомним, в российском Министерстве иностранных дел заявили, что вступление Украины в НАТО приведет «к масштабной эскалации» войны на Донбассе. Также Россия считает, что причиной нынешнего обострения ситуации на Донбассе является «воинственно настроенный Киев, который все еще живет иллюзиями вероятности силового решения конфликта», а не стягивание российских войск на границу с Украиной.