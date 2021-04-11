Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n153074-koronavirus-infikuvav-ponad-12-tys-ukrayinciv-235-ludey-pomerly-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 10 квітня, підхопили 12 тис. 112 людей, від ускладнень хвороби померли 235 українців.

Захворіли 524 дитини та 181 медпрацівник. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 4 тис. 694 особи;

одужало — 5 тис. 34 особи;

здійснено тестувань — 72 тис. 551 (зокрема методом ПЛР — 34 тис. 461, методом ІФА — 8 тис. 379).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 1 млн 853 тис. 249 осіб;

одужало — 1 млн 410 тис. 860 осіб;

летальних випадків — 37 тис. 14;

проведено ПЛР-тестувань — 8 млн 656 тис. 885.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 тис. 374), Дніпропетровській (1 тис. 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

Щеплення від коронавірусу за минулу добу отримали 4 тис. 48 людей. Всього від початку кампанії вакцинувалися 377 тис. 50 українців.

Нагадаємо, 10 квітня МОЗ оновило карантинне зонування. Івано-Франківська та Херсонська області віднесені до «жовтої» зони карантинних обмежень. Натомість Харківську область, яка з 11 квітня входить до «червоної» зони, МОЗ віднесло до «помаранчевої».