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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус инфицировал больше 12 тыс. украинцев, 235 человек умерли (ИНФОГРАФИКА)

11 апр 2021, 09:04
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 10 апреля, подхватили 12 тыс. 112 человек, от осложнений болезни умерли 235 украинцев.

Заболели 524 ребенка и 181 медработник. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 4 тыс. 694 человека;
  • выздоровело — 5 тыс. 34 человека;
  • осуществлено тестирований — 72 тыс. 551 (в том числе методом ПЦР — 34 тыс. 461, методом ИФА — 8 тыс. 379).

Коронавирус в Украине. Статистика: СНБО

Коронавирус в Украине. Статистика: СНБО

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 1 млн 853 тыс. 249 человек;
  • выздоровело — 1 млн 410 тыс. 860 человек;
  • летальных исходов — 37 тыс. 14;
  • проведено ПЦР-тестов — 8 млн 656 тыс. 885.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 тыс. 374), Днепропетровской (1 тыс. 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

Прививки от коронавируса за минувшие сутки получили 4 тыс. 48 человек. Всего с начала кампании вакцинировались 377 тыс. 50 украинцев.


Напомним, 10 апреля Минздрав обновил карантинное зонирование. Ивано-Франковская и Херсонская области отнесены к «желтой» зоны карантина. В то же время Харьковскую область, которая с 11 апреля входит в «красную» зону, Минздрав отнес в «оранжевую зону».

Источник: Ракурс


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