Коронавирус инфицировал больше 12 тыс. украинцев, 235 человек умерли (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n153074-koronavirus-inficiroval-bolshe-12-tys-ukraincev-235-chelovek-umerli-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 10 апреля, подхватили 12 тыс. 112 человек, от осложнений болезни умерли 235 украинцев.
Заболели 524 ребенка и 181 медработник. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 4 тыс. 694 человека;
- выздоровело — 5 тыс. 34 человека;
- осуществлено тестирований — 72 тыс. 551 (в том числе методом ПЦР — 34 тыс. 461, методом ИФА — 8 тыс. 379).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 1 млн 853 тыс. 249 человек;
- выздоровело — 1 млн 410 тыс. 860 человек;
- летальных исходов — 37 тыс. 14;
- проведено ПЦР-тестов — 8 млн 656 тыс. 885.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 тыс. 374), Днепропетровской (1 тыс. 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.
Прививки от коронавируса за минувшие сутки получили 4 тыс. 48 человек. Всего с начала кампании вакцинировались 377 тыс. 50 украинцев.
Напомним, 10 апреля Минздрав обновил карантинное зонирование. Ивано-Франковская и Херсонская области отнесены к «желтой» зоны карантина. В то же время Харьковскую область, которая с 11 апреля входит в «красную» зону, Минздрав отнес в «оранжевую зону».