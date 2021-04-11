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Ракурс
Новые зоны карантина – «красной» стала еще одна область. Фото: Версії

Новые зоны карантина — «красной» стала еще одна область (ИНФОГРАФИКА)

11 апр 2021, 11:46
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Карантин в Украине усилили еще в одном регионе — Харьковскую область отнесли к «красной» зоне.

Карантинное зонирование 11 апреля обновило Министерство здравоохранения.

В «красной» зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В «оранжевую» зону входят Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В «желтой» зоне находятся Ивано-Франковская и Херсонская области.


В то же время Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 10 апреля вывела Закарпатскую область из «красной» зоны карантина. С воскресенья, 11 апреля, в регионе действуют «желтые» ограничительные меры.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 10 апреля, подхватили 12 тыс. 112 человек, от осложнений болезни умерли 235 украинцев.

Источник: Ракурс


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