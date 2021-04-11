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«Укрзализныця» возобновила курсирование поездов в Закарпатье. Фото: Укринформ

«Укрзализныця» возобновила курсирование поездов в Закарпатье (СПИСОК)

11 апр 2021, 10:29
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«Укрзализныця» возобновила продажу билетов в Закарпатскую область, поезда начали курсировать с 11 апреля.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом информируют в пресс-службе «Укрзализныци».


Восстанавливается курсирование по полноценному маршруту таких поездов:

  • № 45/46 Ужгород — Лисичанск,
  • № 81/82 Ужгород — Киев,
  • № 357/358 Киев — Рахов,
  • № 17/18 Харьков — Ужгород,
  • № 15/16 Харьков — Рахов,
  • № 4/3 Запорожье — Ужгород,
  • № 107/108 Одесса — Ужгород,
  • № 13/14 Киев — Чоп, Солотвино — Киев,
  • № 134/133 Николаев — Рахов,
  • № 26/25 Одесса — Рахов.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 10 апреля вывела Закарпатскую область из «красной» зоны карантина. С воскресенья, 11 апреля, здесь действуют «желтые» ограничительные меры.

Источник: Ракурс


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