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«Укрзализныця» возобновила курсирование поездов в Закарпатье. Фото: Укринформ
«Укрзализныця» возобновила курсирование поездов в Закарпатье (СПИСОК)https://racurs.ua/n153076-ukrzaliznycya-vozobnovila-kursirovanie-poezdov-v-zakarpate-spisok.htmlРакурс
«Укрзализныця» возобновила продажу билетов в Закарпатскую область, поезда начали курсировать с 11 апреля.
Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом информируют в пресс-службе «Укрзализныци».
Восстанавливается курсирование по полноценному маршруту таких поездов:
- № 45/46 Ужгород — Лисичанск,
- № 81/82 Ужгород — Киев,
- № 357/358 Киев — Рахов,
- № 17/18 Харьков — Ужгород,
- № 15/16 Харьков — Рахов,
- № 4/3 Запорожье — Ужгород,
- № 107/108 Одесса — Ужгород,
- № 13/14 Киев — Чоп, Солотвино — Киев,
- № 134/133 Николаев — Рахов,
- № 26/25 Одесса — Рахов.
Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 10 апреля вывела Закарпатскую область из «красной» зоны карантина. С воскресенья, 11 апреля, здесь действуют «желтые» ограничительные меры.
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